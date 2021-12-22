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Шойгу сообщил, что военнослужащие РФ с начала года обнаружили останки 783 погибших во время ВОВ

18:58 22.12.2021
В текущем году проведен ряд масштабных мероприятий военно-патриотической направленности.
Шойгу сообщил, что военнослужащие РФ с начала года обнаружили останки 783 погибших во время ВОВ
© Фото: Минобороны России
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Тридцать поисковых операций по установлению мест гибели воинов, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной, провели в 2021 году военнослужащие РФ, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«Состоялось 30 поисковых экспедиций, обнаружены останки 783 воинов», - сказал министр, выступая в среду на пленарном заседании Общественного совета при МО РФ.

Шойгу рассказал о проведении крупных военно-патриотических мероприятий в 2021 году, в частности посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Министр обороны напомнил, что 9 мая был проведен Главный парад страны ко Дню Победы в Москве, а в июле - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Напомним, в военном параде на Красной площади в этом году приняли участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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