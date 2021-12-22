Армия Шойгу заявил, что Россия построила на арктическом острове крытый бассейн Глава военного ведомства добавил, что российские военнослужащие за год вывезли из Арктического региона более 3 000 тонн металлического лома. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На архипелаге Земля Франца-Иосифа на острове Земля Александры открыт крытый бассейн, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве в среду. Глава военного ведомства добавил, что российские военнослужащие за год вывезли из Арктического региона более 3 000 тонн металлического лома. «Всего с начала работ на материк переправлено более 28 тысяч тонн металлического лома», - сказал Шойгу. Напомним, в июле российские военные перед Днем Военно-морского флота получили в свое пользование самый северный в мире крытый плавательный бассейн, он открылся на базе «Арктический трилистник». Задачу по строительству бассейна поставил Шойгу. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика