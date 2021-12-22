Шойгу заявил, что численность контрактников более чем в два раза превышает количество призывников

Число контрактников в Российской армии больше, чем призывников, более чем в два раза, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня, 22 декабря.

«Укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96%, а военнослужащими по контракту других составов - до 99,4%. Их численность более чем в два раза превышает количество призывников», - сказал глава военного ведомства на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны.

Шойгу добавил, что на 3,7% повышены размеры денежного довольствия военнослужащих, а в 2022 году планируется увеличить еще на 4%.

В марте прошлого года во время «правительственного часа» на заседании Совета Федерации министр сообщил, что за последние семь лет в Российской армии количество военнослужащих по контракту выросло более чем вдвое и превысило 405 тысяч человек, а численность призывников, наоборот, уменьшается.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов