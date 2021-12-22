«Сможем строить суда любого класса»: верфь «Звезда» проходит масштабную модернизацию

«Владимир Виноградов» отправляется на ходовые испытания в Японское море. Это уже второй российский сверхсовременный танкер ледового класса типа «Афромакс». Судно может брать на борт грузы общей массой больше 100 тысяч тонн, работает на сжиженном природном газе - экологически чистом виде топлива. Район плавания не ограничен.

«Первый "Афромакс" от спуска до выхода в море у нас прошел порядка семи месяцев, то сейчас это уже заняло четыре месяца. Нам, как ведущей мировой верфи, надо ставить перед собой новые задачи. От спуска до выхода в море должно проходить не более 60 суток», - заявил генеральный директор ООО «ССК "Звезда"» Сергей Целуйко.

Чтобы нарастить темпы строительства новых судов на верфи «Звезда», возводят новые цеха, оснащают производство последними моделями роботизированной техники. Операторы используют плазморез, который способен работать с металлом толщиной до 30 миллиметров.

Обработанный металлический лист скоро станет частью танкеров и газовозов. Сегодня в портфеле верфи заказ на создание больше 60 судов. Самый амбициозный проект - атомный ледокол «Лидер». Он сможет проходить сквозь льды толщиной до четырех метров, а значит, обеспечивать работу в районе Северного морского пути.

Высота крана «Голиаф» - 138 метров. Отсюда видно весь город Большой Камень, где располагается верфь. Еще больше поражает грузоподъемность «Голиафа». За раз он может поднять 1 200 тон. Это самый мощный кран в России и один из самых мощных в мире.

Еще одно важное сооружение - сухой док. Он практически полкилометра в длину и более 100 метров в ширину.

«На сегодняшний день идет оснащение верфи как по крановому оборудованию, так и по станочному парку, который сейчас активно расширяется. Скоро у нас даже будет трубосгибочное производство. Поэтому мы уже сегодня можем строить суда любого класса и любой ледопроходимости», - рассказал главный строитель ООО «ССК «Звезда» Максим Плугин.

В состав судостроительного кластера недавно был введен завод «Сапфир». На нем создают винто-рулевые колонки для судов ледового класса. И в мире всего два таких предприятия. Ну а весь судостроительный комплекс создан и развивается по указу президента России. Исполнение поручений главы государства взял на себя консорциум, во главе которого стоит «Роснефть». На сегодняшний день компания - главный заказчик предприятия.