Сближение в воздухе: МиГ-31, Су-34 и Су-24МР выполнили дозаправку в небе Южного Урала

В Челябинской области летчики отработали дозаправку. Один из самых сложных элементов подготовки выполнялся на скорости 700 километров в час.

Маневры с ювелирной точностью отработали экипажи высотных перехватчиков МиГ-31, бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР.

С воздушным танкером Ил-78 они сближались на расстояние до десяти метров. Летчики отработали парную и одиночную дозаправку днем и ночью. Всего они выполнили около 200 операций.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов