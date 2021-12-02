Военно-транспортным авиаполкам вручили Боевые знамена нового образца

В авиационных полках военно-транспортной авиации (ВТА), дислоцированных на аэродромах в Ульяновской и Ивановской областях, прошли ритуалы вручения Боевого знамени нового образца. В торжественных мероприятиях приняли участие руководящий состав военно-транспортной авиации во главе с командующим ВТА генерал-лейтенантом Владимиром Бенедиктовым, личный состав авиационных соединений, представители органов местного самоуправления, ветеранских организаций и регионального отделения «Юнармия».

В начале мероприятий, командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов зачитал грамоту президента Российской Федерации к Боевому знамени воинской части. После чего Боевое знамя было вручено командирам авиационных полков.

«Сегодня для военно-транспортной авиации знаменательный день, нашим авиационным полкам были вручены Боевые знамена, как символ воинской доблести. Личный состав авиационных полков вносил и вносит весомый вклад в обеспечение боевой готовности Вооруженных сил. Благодаря самоотверженному труду, сегодня на высоком уровне решаются все поставленные задачи. Убежден, что под стягом Боевого знамени будут и впредь более успешно решаться поставленные перед военно-транспортной авиацией задачи. Желаю всему личному составу, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в деле боевой готовности на процветание нашей страны, а также безопасной летной работы», - заявил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Также к новому учебному году ряды военно-транспортной авиации пополнились тремя новыми эскадрильями. Авиационный парк новых подразделений включает в себя самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 различных модификаций.

Сформированные эскадрильи предназначены для перевозки личного состава, техники и грузов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечения выполнения задач подразделениями Воздушно-десантных войск и других специальных задач.

Материл подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов