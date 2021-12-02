Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Военно-транспортным авиаполкам вручили Боевые знамена нового образца

21:49 02.12.2021
Боевое знамя является официальным символом и воинской реликвией, олицетворением чести, доблести, славы и боевых традиций.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В авиационных полках военно-транспортной авиации (ВТА), дислоцированных на аэродромах в Ульяновской и Ивановской областях, прошли ритуалы вручения Боевого знамени нового образца. В торжественных мероприятиях приняли участие руководящий состав военно-транспортной авиации во главе с командующим ВТА генерал-лейтенантом Владимиром Бенедиктовым, личный состав авиационных соединений, представители органов местного самоуправления, ветеранских организаций и регионального отделения «Юнармия». 

В начале мероприятий, командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов зачитал грамоту президента Российской Федерации к Боевому знамени воинской части. После чего Боевое знамя было вручено командирам авиационных полков.

«Сегодня для военно-транспортной авиации знаменательный день, нашим авиационным полкам были вручены Боевые знамена, как символ воинской доблести. Личный состав авиационных полков вносил и вносит весомый вклад в обеспечение боевой готовности Вооруженных сил. Благодаря самоотверженному труду, сегодня на высоком уровне решаются все поставленные задачи. Убежден, что под стягом Боевого знамени будут и впредь более успешно решаться поставленные перед военно-транспортной авиацией задачи. Желаю всему личному составу, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в деле боевой готовности на процветание нашей страны, а также безопасной летной работы», - заявил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Также к новому учебному году ряды военно-транспортной авиации пополнились тремя новыми эскадрильями. Авиационный парк новых подразделений включает в себя самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 различных модификаций.

Сформированные эскадрильи предназначены для перевозки личного состава, техники и грузов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечения выполнения задач подразделениями Воздушно-десантных войск и других специальных задач.

Материл подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:19 В стране и мире
Полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН
21:41 Спорт
В стиле лихих 90-х: что стоит за угрозами расправы известному футболисту Канчельскису
21:02 В стране и мире
Видео
Консервированный обман: кто и почему подделывает сайру в банках
19:14 В стране и мире
Видео
Лавров заявил об отказе НАТО снять напряженность у границ РФ
19:19 В стране и мире
Путин раскритиковал доклад главы Минтруда Котякова о зарплатах шахтеров
Популярное
СМИ раскрыли новые подробности состояния певицы Хлебниковой
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Лопатное побоище: кадры массовой драки дворников в центре Москвы
Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета во время съемок
В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.