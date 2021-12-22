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Тайная комната терракотовой армии: какие секреты скрывает неведомая гробница императора Ши Хуан-ди

Егор Левин
14:02 22.12.2021
Научный сотрудник Музея религии Павел Тугаринов рассказал, что может значить для истории исследование захоронения известного китайского правителя с помощью «подземного рентгена».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Günter Lenz imageBROKER, Globallookpress
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Знаменитая терракотовая армия, глиняные скульптуры китайских воинов 210-209 годов до нашей эры, обнаруженная в 1974 году, до сих пор восхищает любителей истории. А гробница императора Цинь Ши Хуан-ди, вблизи которой ее и нашли, все еще остается малоизученной.

Один из способов, которые планируется задействовать, это «подземный рентген» - мюонная томография. Мюон - это элементарная частица, попадающая на Землю под воздействием космического излучения и обладающая большой проникающей способностью. В 2017 году технологию уже применяли, чтобы исследовать скрытые помещения одной из пирамид в Египте. В случае с гробницей Ши Хуан-ди предполагается, что под ней разместят два детектора, которые в течение года будут фиксировать пространство под гробницей, которое, по разной информации, может достигать 30 метров в глубину. Научный сотрудник Государственного музея религии Санкт-Петербурга Павел Тугаринов в беседе с ведущими программы «Сегодня утром» на «Звезде» рассказал об этом в подробностях.

«Китайские ученые смогут составить карту расположения пространств. Мы сможем понять, где есть коридор, где есть углубление, которое уходит на такую-то глубину. Пока мы можем судить только о том, что там находится, только по китайским историческим источникам. Техника может помочь нам определить, где есть пустоты, а где - стены», - пояснил он.

Ученый отметил, что, несмотря на информацию о разграблении гробницы ее современниками, надежда найти в ней что-то исторически значимое все же есть.

«Есть надежда добраться до самого интересного - найти тело самого великого императора, потому что если его гробница хорошо запечатана и сохранилась на глубине 30 метров, то мы можем найти его мумию практически живую. Есть такие примеры, когда в Китае находили сохранившиеся тела практически в идеальном состоянии. Тут, конечно, требуется очень аккуратная работа», - подытожил Тугаринов.

В процессе первого этапа масштабных раскопок кроме глиняных статуй в 20 метрах от гробницы обнаружили также две бронзовые колесницы с более чем 300 деталями в каждой. Они «запряжены» четверками лошадей с упряжью из золотых и серебряных элементов. В начале 2000-х годов археологи обнаружили статуи музыкантов, акробатов и чиновников. В 2009 году стартовал третий этап раскопок, исследование кургана продолжается до сих пор, место захоронения императора все еще ожидает вскрытия.

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