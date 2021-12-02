В стиле лихих 90-х: что стоит за угрозами расправы известному футболисту Канчельскису

В эпицентре разборок в стиле 90-х оказался один из самых титулованных футболистов постсоветского периода Андрей Канчельскис. Экс-игрок российской сборной и бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» обратился в полицию с жалобой на угрозы расправой от неизвестных людей в масках. В ситуацию даже пришлось вмешаться спецслужбам.

Деньги или жизнь. Что принести в жертву, должен решить титулованный спортсмен. Тренер Андрей Канчельскис - в прошлом обладатель суперкубков Европы и Англии, чемпион по футболу туманного Альбиона и игрок сборной России, в 90-х стал участником разборки по сценариям лихого времени.

Кадры из кафе, где ужинает Канчельскис, опубликованы в соцсети. На них четверо мужчин в черных костюмах и медицинских масках подходят к бывшему наставнику узбекского клуба «Навбахор». Трое для устрашения, еще один начинает диалог, в котором выдвигает ультиматум.

Деньги, о которых шла речь, присудила Канчельскису Международная федерация футбола. С иском в FIFA обращался он сам, после громкого увольнения из узбекского клуба. Там ему несколько месяцев не платили зарплату. Суд длился год, в августе 2021-го было вынесено решение выплатить долги и пени - всего полтора миллиона долларов. В противном случае клубу грозят санкции. Канчельскис предложил владельцам команды сделку.

По некоторым данным, футбольный клуб «Навбахор» принадлежит сыну губернатора Наманганской области Узбекистана. От его менеджеров, якобы, исходила последняя предложенная для сделки сумма - 80 тысяч долларов. На нее и предлагали согласиться Канчельскису криминальные парламентеры в кафе.

Полуторамиллионный гонорар назначен Канчельскису за крупные спортивные достижения. Под его руководством «Навбахор» стал бронзовым призером чемпионата Узбекистана в первые за 13 лет.

У тренера за плечами опыт игры полузащитником в лучших английских клубах. Сегодня узбекский клуб выпустил официальное заявление об инциденте в Москве.

Юристы ПФК «Навбахор» заявили о непричастности Клуба к данному инциденту и выразили готовность в оказании содействия в правомерном разрешении данного вопроса.

Если «Навбахор» откажется от выплат, то FIFA наложит на клуб санкции. Спортивно-дисциплинарная ответственность предусматривает исключить из всех соревнований под эгидой UEFA. Руководство клуба могут отстранить от деятельности, связанной с футболом.

Узбекский клуб отказался исполнять судебное решение. «Навбахор» подал апелляцию в вышестоящий суд - последней инстанции. Но юристы тренера уверены, что это лишь затянет выплату полной суммы. Пока же Андрей Канчельскис обратился в полицию, к делу подключились и спецслужбы. Появились данные, что за передвижениями тренера подозреваемые вымогатели следили двое суток.