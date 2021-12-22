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В Кремле прокомментировали появление парка в честь Дудаева в Турции

Кира Карон
13:56 22.12.2021
Песков отметил, что назвать парк в честь Дудаева является весьма болезненным решением для всех чеченцев.
В Кремле прокомментировали появление парка в честь Дудаева в Турции
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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В турецком городе Керфез состоялось открытие парка, названного в честь Дудаева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции присвоить одному из парков имя террориста, который пытался захватить российский регион. По словам Пескова, реакция главы региона Рамзана Кадырова понятна.

«Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы и начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России. Одним из террористов, который это делал, был Дудаев. Недавно, к сожалению, в одном из регионов Турции один из парков был назван именем этого террориста. Конечно, это весьма болезненное решение для всех чеченцев, для Чеченской Республики, поэтому такая эмоциональная реакция вполне понятна», - сказал Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что в Кремле не одобряют подобное наименование площади в одном из турецких городов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану и российскому Министерству иностранных дел с призывом отреагировать на действия турецких властей, присвоивших парку имя главаря чеченских сепаратистов и примыкавших к ним иностранных террористов Джохара Дудаева.

«Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В заключение Кадыров отметил, что «нынешние действия турецких властей - это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками».

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