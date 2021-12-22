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Лавров порекомендовал генсеку НАТО уйти с поста

Елизавета Потейчук
13:52 22.12.2021
Сергей Лавров отметил, что Столтенберг не справляется со своими обязанностями.
Лавров порекомендовал генсеку НАТО уйти с поста
© Фото: Christian Marquardt, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу следует освободить свой пост. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он считает, что Столтенберг не справляется со своими должностными обязанностями.

Глава российского МИД объяснил, что в качестве политических обязательств был согласован на высшем уровне целый ряд принципов, которые лежат в основе евроатлантической и европейской безопасности. В частности, Лавров назвал принцип равной и неделимой безопасности, «в соответствии с которым прямо записали главы государств и правительств - ни одно государство евроатлантики, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других».

«Если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высших уровнях, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется», - сказал Лавров в беседе с RT.

Ранее генсек НАТО заявлял, что Североатлантический альянс может разместить ядерное оружие в Восточной Европе, если Германия не захочет предоставлять для этих целей свои территории. Также Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Болгарии заявил, что НАТО ясно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с Российской Федерацией.

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