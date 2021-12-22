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В МИД РФ высказались о целях США в Сирии

Кира Карон
13:26 22.12.2021
Лавров отметил, что в настоящий момент американцы получают в Сирии «больше проблем».
В МИД РФ высказались о целях США в Сирии
© Фото: snapshot-photography, B.Shamlo, Globallookpress
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о целях США в Сирии. Он отметил, что американцы их особо не скрывали.

«Истинные цели достаточно понятны, и американцы их особо не скрывали, когда они забрали под свой контроль месторождения углеводородов на восточном берегу Евфрата, сельскохозяйственные угодья и стали там всячески пестовать курдский сепаратизм. Это все знают», - сообщил министр, пишет RT.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российской и американской стороне потребуется немалое количество времени, чтобы разрешить все проблемы, накопившиеся в отношениях между странами.

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