В МИД РФ высказались о целях США в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о целях США в Сирии. Он отметил, что американцы их особо не скрывали.

«Истинные цели достаточно понятны, и американцы их особо не скрывали, когда они забрали под свой контроль месторождения углеводородов на восточном берегу Евфрата, сельскохозяйственные угодья и стали там всячески пестовать курдский сепаратизм. Это все знают», - сообщил министр, пишет RT.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российской и американской стороне потребуется немалое количество времени, чтобы разрешить все проблемы, накопившиеся в отношениях между странами.