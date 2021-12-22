Партия новых бомбардировщиков Су-34 поступила в липецкий авиацентр ВКС России, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Самолеты прибыли из Новосибирской области, преодолев около четырех тысяч километров. Перед перелетом специалисты осмотрели технику на заводе, проверили узлы и агрегаты, системы и механизмы в различных режимах на земле и в воздухе.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров