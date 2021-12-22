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Третьяк прокомментировал возможный отказ игроков НХЛ от участия в Олимпиаде

Кира Карон
12:40 22.12.2021
Он отметил, что в сборной РФ есть игроки, которые показали хороший хоккей на Кубке Первого канала.
Третьяк прокомментировал возможный отказ игроков НХЛ от участия в Олимпиаде
© Фото: Jonas Ljungdahl, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что если хоккеисты НХЛ не смогут поехать на Олимпиаду в 2022 году в Пекин, то их могут заменить игроки из Континентальной хоккейной лиги.

«Говорят, что они в 00.00 должны объявить, что национальные игроки не едут на Олимпиаду. Ну посмотрим. У нас есть игроки, которые на Кубке Первого канала показали хороший хоккей. Очень жалко, конечно, если энхаэловцы не поедут, но видите, как жизнь. Все хотят на Олимпиаду поехать. Если энхаэловцы не поедут, поедут ребята из КХЛ», - сказал Третьяк RT.

Ранее стало известно, что НХЛ на день раньше запланированного начала рождественскую паузу. Регулярный чемпионат НХЛ и тренировки команд приостановят с 23 по 26 декабря. Причиной называется сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением коронавирусной инфекции.

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