Экипажи БМП-2 с базы ВС РФ в Армении начали подготовку к «Суворовскому натиску»

На российской военной базе в Армении экипажи БМП-2 начали подготовку к отборочному этапу конкурса «Суворовский натиск» АрМИ-2022. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Командиры, механики-водители и наводчики выполняют необходимые упражнения. Их инструктируют командиры подразделений и военнослужащие, уже участвовавшие в «Суворовском натиске».

Экипажи отрабатывают вождение по пересеченной местности. Они преодолевают созданные на полигоне препятствия. В их число входит «змейка», «косогор», «колейный мост» и «противотанковый ров».

Серьезное внимание уделили действиям на огневых рубежах - военнослужащие ведут стрельбу как одиночными выстрелами, так и очередями.

Тренировки идут на высокогорном полигоне Алагяз, высота достигает двух тысяч метров над уровнем моря.

БМП-2 – гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное вооружение – 30-мм автоматическая нарезная пушка с боекомплектом в 500 выстрелов. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет, имеющий в боекомплекте 2000 патронов. Кроме того, для борьбы с танками БМП-2 имеет ПТРК «Фагот» или «Конкурс» с четырьмя выстрелами к нему. Также на машине установлены шесть гранатометов системы постановки дымовой завесы «Туча» для стрельбы 81-мм дымовыми гранатами.

Материал подготовил Тимур Шерзад