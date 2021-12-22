Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Экипажи БМП-2 с базы ВС РФ в Армении начали подготовку к «Суворовскому натиску»

13:07 22.12.2021
Тренировки идут на высокогорном полигоне Алагяз, высота достигает двух тысяч метров над уровнем моря. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На российской военной базе в Армении экипажи БМП-2 начали подготовку к отборочному этапу конкурса «Суворовский натиск» АрМИ-2022. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Командиры, механики-водители и наводчики выполняют необходимые упражнения. Их инструктируют командиры подразделений и военнослужащие, уже участвовавшие в «Суворовском натиске». 

Экипажи отрабатывают вождение по пересеченной местности. Они преодолевают созданные на полигоне препятствия. В их число входит «змейка», «косогор», «колейный мост» и «противотанковый ров».

Серьезное внимание уделили действиям на огневых рубежах - военнослужащие ведут стрельбу как одиночными выстрелами, так и очередями.

Тренировки идут на высокогорном полигоне Алагяз, высота достигает двух тысяч метров над уровнем моря. 

БМП-2 – гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное вооружение – 30-мм автоматическая нарезная пушка с боекомплектом в 500 выстрелов. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет, имеющий в боекомплекте 2000 патронов. Кроме того, для борьбы с танками БМП-2 имеет ПТРК «Фагот» или «Конкурс» с четырьмя выстрелами к нему. Также на машине установлены шесть гранатометов системы постановки дымовой завесы «Туча» для стрельбы 81-мм дымовыми гранатами.

Материал подготовил Тимур Шерзад

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:56 В стране и мире
Психфак МГУ отказал Тепляковой в «особых успехах» и назвал поведение ее отца «не всегда адекватным»
13:01 В стране и мире
В Кремле прокомментировали вопрос об индексации пенсий
12:43 В стране и мире
Госдума приняла закон об уголовном наказании за агрессивную езду
12:40 Спорт
Третьяк прокомментировал возможный отказ игроков НХЛ от участия в Олимпиаде
12:02 В стране и мире
Обнародованы сведения об избивших олимпийского чемпиона Соловьева
Популярное
Видео
Момент начала драки с фигуристом Соловьевым попал на видео
Врач рассказал, как не заразиться COVID-19 на корпоративе
Видео
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о причинах драки в университете
Видео
«У меня были галлюцинации»: виновник ДТП на Кутузовском проспекте о причинах аварии
В МГУ прокомментировали инцидент с отцом 9-летней студентки психфака Алисы Тепляковой
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.