Консервированный обман: кто и почему подделывает сайру в банках

Больше половины рыбных консервов из сайры оказались подделкой. К такому заключению пришли специалисты Роскачества после исследования и даже обратились в Генпрокуратуру. Подмену обнаружили в 11 из 19 банок, купленных в магазинах.

«Вместо сайры производитель использует сардину или сельдь. За этот год проведено порядка 120 исследований различных производителей и в 45 случаях выявлено, что сайра подменена», - заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Сайра - рыба редкая. Ее даже прозвали «ночной жемчужиной» - потому что ловится она только в темное время суток. В России среда обитания этого деликатеса - Курилы, но несколько лет назад морские течения изменились и рыбу вынесло далеко в мировой океан, вылов уже не тот. Потому одни производители стали закупать сырье в Японии, другие - продолжают вылавливать то, что осталось на Дальнем Востоке, а третьи - выбрали путь обмана.

«Дело в том, что сайра ловится за 100 миль от берега. И сам промысел предполагает серьезные организационные затраты, поэтому выловы намного меньше. Особенно в последнее время. Если посмотреть по статистике вылова, то ни сократились со 100 тысяч тонн до 600-700 тонн по данным прошлого года», - приводит цифры представитель компании-производителя рыбных консервов Александр Ефремов.

А вот продажи - не сократилась. Сколько было на прилавках, столько и осталось. В открытых банках все выглядит одинаково, не отличишь. В лабораториях рыбу мелко измельчают, проверяют каждый кусок. Тут берут ДНК, так и выявляют вид рыбы. Но уже после нескольких минут изучения одной из банок сайры, эксперт готов сделать предварительный вывод.

«Скорее всего, это сельдь, Наиболее вероятно, ведь есть характерная для сельди сеточка. Безусловно, я человек, который постоянно их вижу, я могу отличить», - заверил заведующий лабораторий ФГБУ Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры Андрей Марцынкевич.

Именно в этой лаборатории проверку прошли десятки торговых марок, после исследования которых вскрылся обман.

«Обман происходит в том месте, когда рыбу упаковывают в какую-либо тару, неважно консервы или другой способ упаковки. Как правило, подмена происходит на предприятиях малой формы собственности, которые работают непродолжительное время», - отметил заместитель председателя рыбного союза Сергей Гудков.

Нашим доверием пользуются и в дорогих ресторанах. Андрей Забелин - шеф-повар с 10-летним стажем, раскрывает секреты недобросовестных коллег. Готовит два вида рыбы - барабульку, килограмм которой стоит 750 рублей и мойву, она почти в два раза дешевле. Панирует, украшает, так, что и не поймешь, где какая.

«По составу костей, по строению туловища отличить довольно сложно. За счет специй, как правило добавляют кориандр и лавровый лист, эти специи агрессивные. Они не выделяют вкус рыбы, а наоборот», - раскрыл подмену шеф-повар Андрей Забелин.

Рыбные двойники - проблема не только России, но и всего мира. Так издание The Guardian проанализировало исследование последних двух лет в 40 странах - и выяснили, в половине случаев - маркировка неправильная. В блюдах из креветок даже находили ДНК свинины. Ну а Роскачество уже обратилось в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с фальшивой сайрой.