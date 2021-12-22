Вопросы истории Вопросы истории Битва за Арктику: как офицерская смекалка капитана Владимира Иванова отсекла притязания США на Землю Франца-Иосифа Егор Левин Владимир Иванов противостоял ведущим разведкам мира с помощью лишь одной бригады кораблей из полуразрушенного гарнизона и сделал то, что казалось практически невозможным. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В советское время ученые признали безлюдные сотни километров льда Арктики лучшим местом для проведения ядерных испытаний. Действительно, впоследствии в Заполярье совершили более 130 подконтрольных взрывов и провели тысячи геологических исследований. Все это позволило получить уникальные сведения об использовании смертоносного оружия и заодно оценить запасы арктических минералов. За этой информацией охотились ведущие европейские государства, но первым в этом оставался Советский Союз. Но едва стоило военной мощи страны ослабнуть после его развала, по Арктике тут же рассредоточились десятки иностранных научных станций - они оценивали возможность присвоения богатств арктического шельфа. Однако в момент, когда некоторые западные страны уже готовы были предъявить на них свои права, на архипелаг Земля Франца-Иосифа прибыли российские морские пограничники под командованием капитана 2-го ранга Владимира Иванова. Они показали миру, что российские сторожевые корабли охраняют данную территорию. Иванову было 39 лет, и тогда он совершил первый в истории морских погранвойск поход по маршруту протяженностью более 3 000 километров, хотя во многих частях на то время не хватало топлива даже на патрулирование у берегов. Единственное на всем северном побережье новой России морское пограничное соединение базировалось в Кувшинской Салме. Между собой моряки назвали ее просто Кувшинка. «Расположен он (поселок. - Прим. ред.) на выходе из Кольского залива. Место не очень комфортное для быта, но с тактической точки зрения это выход из Кольского залива, и на тот период, когда формировалась бригада, это расположение имело большое значение, потому что несколько минут - и уже корабль готов на выход из Кольского залива в Баренцевом море и к реализации обстановки», - рассказал программе «Легенды армии» на телеканале «Звезда» командир корабля «Надежный» в 1989-1995 годах Михаил Воронин. В 1994 году Кувшинку едва не стер с лица земли ураган. Крыши практически со всех домов унесло в воду, остановилась работа котельной. После этого начальнику штаба 1-й отдельной бригады сторожевых кораблей погранвойск Владимиру Иванову поступил приказ подготовить бригаду в несколько сотен человек местных жителей к эвакуации. Он принял решение не вывозить людей, а сообща бороться с последствиями катастрофы. Благодаря общим усилиям и неординарным решениям жизнь в поселке удалось наладить и не оставить границу без защиты. После этого Иванова в 1994 году назначили командиром бригады и присвоили звание капитана 2-го ранга. В 90-е цены в стране росли каждый день, а командование флота едва находило средства на содержание кораблей. Пользуясь этим, западные военные часто притесняли честных российских рыболовов, промышлявших в собственной акватории. Сопровождать рыбаков пограничники не могли, поэтому в Норвегию отправили морскую делегацию на сторожевом корабле «Виктор Кингисепп» - для налаживания партнерских отношений. Чтобы не ударить в грязь лицом, Владимир Иванов на внебюджетные средства заказал настоящие флаги для кораблей бригады - до этого их просто рисовали прямо на брезенте - и направил письмо на швейную фабрику в Иваново. Посылка с ними пришла через несколько недель, а внутри он обнаружил трогательное письмо. «Я начал читать, и у меня ком в горле встал. Письмо хранится в музее бригады. “Дорогие вы наши, вы не представляете, что вы для нас сделали! Вы нас от голодной смерти спасли, полгода не получаем зарплату, не знаем, что как. Да мы для вас будем шить, родные...” “Родные” через слово, наверное. “Будем шить вам столько, сколько надо, только заказывайте, пожалуйста”», - вспоминает капитан 1-го ранга Владимир Иванов. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Он также разработал геральдику Кувшинки. Утвердил герб бригады и герб поселка. Это сыграло свою роль, обозначило гордость за свою бригаду. Так, в октябре 1994 года с новыми флагами и гербом «Виктор Кингисепп» был готов выйти в сторону Норвегии. Но на пути следования ожидался шторм, и встал вопрос: отказаться от похода, готовившегося несколько месяцев, или рискнуть? Иванов выбрал второе, и, проделав путь почти в 1 000 километров, пограничный корабль встретился с норвежскими коллегами прямо в море возле города Сортланд. О результатах переговоров можно судить по дальнейшим российско-норвежским отношениям - уже через год состоялись первые совместные учения по спасению людей с тонущих кораблей «Баренц-95». Впоследствии эти учения стали ежегодными и проводятся по сей день. Идея восстановить охрану арктических рубежей родилась у Владимира Иванова на обратном пути из Норвегии, когда в международных водах возле границ России он повстречал множество иностранных судов. Будто бы научно-исследовательских, но с радиолокационными установками, использующимися военной разведкой. Арктика была одним из регионов, где проходила гонка вооружений, и США и СССР создали там целую систему из пусковых ракетных установок, научно-исследовательских станций и систем радиолокационного обнаружения. После распада Советского Союза США и РФ договорились о равнозначном сокращении части вооружений в Арктическом регионе, а из-за экономических трудностей России пришлось отказаться от авиационного патрулирования - то есть фактически обнажить северные границы. Единственным способом охраны осталось патрулирование морских границ, в чем Владимиру Иванову помогли благодарные жители все той же Кувшинки. В 1995 году в гарнизон с проверкой приехал директор Федеральной пограничной службы генерал-полковник Андрей Николаев. Сразу на причале он подошел к местным жителям и поинтересовался их проблемами. На что они ответили, что проблем вроде бы нет, и Николаев, повернувшись к сопровождавшим его губернатору Мурманской области и командующему арктической группировкой пограничных войск, со смехом заявил: «Смотрите, сколько мы посетили гарнизонов, и всегда есть проблемы, а здесь их нет!» Тут Иванов и понял, что вот он - самый подходящий момент, чтобы донести до командования свою идею. «Я ему тогда в докладе выложил эту проблему и тут же предложил организовать экспериментальный поход на архипелаг», - вспоминает капитан Иванов. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ему пришлось признаться, что такая попытка предпринималась только 12 лет назад и была неудачной. На что Николаев ответил: «Ну что же, попробуем еще раз». Ледоколу 97-й серии с нехарактерным для бригады названием «Иртыш» было суждено стать первым российским пограничным кораблем, который направили к берегам Земли Франца-Иосифа. Иванов занял место на командирском мостике. Уже на вторые сутки «Иртыш» повстречал пограничный корабль «Урал», наблюдавший за иностранными промысловыми судами. На его радиозапрос о квотах вылова ответили все, кроме двух траулеров США. Тогда Иванов предложил провести двумя кораблями показательный маневр, чтобы иностранные гости не забывали - они не у себя дома. Так, маневрируя между айсбергами на скорости 12 узлов, утром 27 августа «Иртыш» подошел к полярной станции. От нее команда Иванова двинулась на мыс Брайса, но местные обитатели, огромные белые медведи, были против незваных гостей, и два самых больших самца начали подходить все ближе к экспедиции. Одного медведя отогнали близким выстрелом трассирующей пули, следом сбежал и второй. После этого моряки установили на острове Циглера на мысе Брайса символичный пограничный столб, обозначающий принадлежность архипелага России. Так первый в истории пограничных войск РФ поход сторожевого корабля положил начало регулярной охране Земли Франца-Иосифа. Узнав об успешном проведении похода, директор Федеральной пограничной службы подписал приказ о поощрении офицеров, мичманов, старшин и матросов корабля. Старшего помощника командира и механика за мастерское управление кораблем в высокоширотном плавании представили к медалям Ушакова, которые вручают за охрану морских границ. В наши дни интерес к Арктике резко вырос. Из-за глобальных изменений климата арктические льды начали таять, что открыло новые пути для судоходства и разработки ранее недоступных природных ресурсов. «Всемирное потепление, собственно, напрямую связано с теми проблемами, которые сейчас возникают в Арктическом регионе. Связано непосредственно с Северным морским путем - о чем мы говорили. Интернационализация его и позиция Соединенных Штатов Америки неоднозначно намекает, что с потеплением расширится и водное пространство, и деятельность их в этом регионе. Непосредственно участки Северного морского пути также будут возрастать», - прокомментировал это докторант Военной академии Генерального штаба ВС РФ Евгений Бей. Претендовать на Землю Франца-Иосифа и Северный морской путь, проходящий неподалеку, как мечтали многие спецслужбы западных государств в начале 90-х, сегодня уже никто не может. В том числе благодаря и пограничному столбу, установленному Владимиром Ивановым. Смотрите программу «Легенды армии» о Владимире Иванове на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в YouTube. В его характере - никогда не сдаваться. Как Иванов смог ощутимо противостоять ведущим разведкам мира с помощью лишь одной бригады кораблей из полуразрушенного гарнизона? Кто и как пытался ему помешать? И как его офицерская смекалка помогла всей стране? В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика