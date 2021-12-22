Битва за Арктику: как офицерская смекалка капитана Владимира Иванова отсекла притязания США на Землю Франца-Иосифа

В советское время ученые признали безлюдные сотни километров льда Арктики лучшим местом для проведения ядерных испытаний. Действительно, впоследствии в Заполярье совершили более 130 подконтрольных взрывов и провели тысячи геологических исследований. Все это позволило получить уникальные сведения об использовании смертоносного оружия и заодно оценить запасы арктических минералов. За этой информацией охотились ведущие европейские государства, но первым в этом оставался Советский Союз. Но едва стоило военной мощи страны ослабнуть после его развала, по Арктике тут же рассредоточились десятки иностранных научных станций - они оценивали возможность присвоения богатств арктического шельфа. Однако в момент, когда некоторые западные страны уже готовы были предъявить на них свои права, на архипелаг Земля Франца-Иосифа прибыли российские морские пограничники под командованием капитана 2-го ранга Владимира Иванова. Они показали миру, что российские сторожевые корабли охраняют данную территорию. Иванову было 39 лет, и тогда он совершил первый в истории морских погранвойск поход по маршруту протяженностью более 3 000 километров, хотя во многих частях на то время не хватало топлива даже на патрулирование у берегов.
Единственное на всем северном побережье новой России морское пограничное соединение базировалось в Кувшинской Салме. Между собой моряки назвали ее просто Кувшинка.
«Расположен он (поселок. - Прим. ред.) на выходе из Кольского залива. Место не очень комфортное для быта, но с тактической точки зрения это выход из Кольского залива, и на тот период, когда формировалась бригада, это расположение имело большое значение, потому что несколько минут - и уже корабль готов на выход из Кольского залива в Баренцевом море и к реализации обстановки», - рассказал программе «Легенды армии» на телеканале «Звезда» командир корабля «Надежный» в 1989-1995 годах Михаил Воронин.
В 1994 году Кувшинку едва не стер с лица земли ураган. Крыши практически со всех домов унесло в воду, остановилась работа котельной. После этого начальнику штаба 1-й отдельной бригады сторожевых кораблей погранвойск Владимиру Иванову поступил приказ подготовить бригаду в несколько сотен человек местных жителей к эвакуации. Он принял решение не вывозить людей, а сообща бороться с последствиями катастрофы. Благодаря общим усилиям и неординарным решениям жизнь в поселке удалось наладить и не оставить границу без защиты. После этого Иванова в 1994 году назначили командиром бригады и присвоили звание капитана 2-го ранга.
В 90-е цены в стране росли каждый день, а командование флота едва находило средства на содержание кораблей. Пользуясь этим, западные военные часто притесняли честных российских рыболовов, промышлявших в собственной акватории. Сопровождать рыбаков пограничники не могли, поэтому в Норвегию отправили морскую делегацию на сторожевом корабле «Виктор Кингисепп» - для налаживания партнерских отношений. Чтобы не ударить в грязь лицом, Владимир Иванов на внебюджетные средства заказал настоящие флаги для кораблей бригады - до этого их просто рисовали прямо на брезенте - и направил письмо на швейную фабрику в Иваново. Посылка с ними пришла через несколько недель, а внутри он обнаружил трогательное письмо.
«Я начал читать, и у меня ком в горле встал. Письмо хранится в музее бригады. “Дорогие вы наши, вы не представляете, что вы для нас сделали! Вы нас от голодной смерти спасли, полгода не получаем зарплату, не знаем, что как. Да мы для вас будем шить, родные...” “Родные” через слово, наверное. “Будем шить вам столько, сколько надо, только заказывайте, пожалуйста”», - вспоминает капитан 1-го ранга Владимир Иванов.
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