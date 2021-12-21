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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила пуск ракеты «Калибр» в акватории Японского моря

09:00 21.12.2021
Ракета успешно поразила наземную цель на дистанции более 1 тысячи километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Новейшая дизельная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» совершила пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели из подводного положения в акватории Японского моря.

В ходе выполнения учебной задачи экипаж подводной лодки провел комплекс тренировок и упражнений по предназначению с отработкой алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы высокоточным оружием. Перед выполнением пуска ракеты подводники произвели тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач.

Крылатая ракета в расчетное время поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. При этом дальность стрельбы превысила 1000 километров. Корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ обеспечивали выполнение ракетной стрельбы.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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