Суд в Киеве вынес решение по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова

Шевченковский районный суд Киева приговорил украинского радикала Ярослава Тарасенко к 12 годам тюремного заключения. По версии обвинения, осужденный является соучастником убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщило в четверг в своем Telegram-канале украинское издание судебной журналистики «Граты».

Вороненков был убит в центре Киева в марте 2017 года. Его застрелил Павел Паршов, которого убил телохранитель Вороненкова во время нападения.

По версии следствия, бывший участник запрещенной в России организации «Правый сектор»* Ярослав Тарасенко был водителем киллера. В итоге суд обвинил его в соучастии в совершении убийства и незаконном ношении огнестрельного оружия.

* «Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.