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В МЧС рассказали об изменениях климата в России

Кира Карон
06:38 21.12.2021
По словам врио главы МЧС, рост количества природных пожаров в стране, помимо человеческого фактора, в том числе вызван сложной климатической обстановкой в летний период.
В МЧС рассказали об изменениях климата в России
© Фото: mchs.gov.ru
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Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что в России изменения климатических условий приводят к росту числа смерчей, шквалов, природных пожаров и подвижности вечной мерзлоты. Он отметил, что не замечать их нельзя.

«В последние годы все отчетливее прослеживается тенденция к увеличению количества смерчей, ливней, градов и шквалов. Также в некоторой степени изменился характер весеннего половодья в отдельных регионах страны, вечная мерзлота становится подвижной», - сказал Чуприян в интервью ТАСС.

Промышленные коммуникации и объекты экономики, построенные несколько десятков лет назад, отметил он, уже не соответствуют сложившимся климатическим условиям. Также Чуприян добавил, что изменения климата влияют и на природные пожары.

«Рост количества природных пожаров в России, помимо пресловутого человеческого фактора, в том числе вызван сложной климатической обстановкой в летний период. Высокая температура, порывы ветра и отсутствие осадков способствуют возникновению природных пожаров, а сопутствующим фактором является беспечность граждан, которые нарушают требования пожарной безопасности», - заключил Чуприян.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на фоне глобального потепления в России увеличится количество экстремальных природных явлений

Он уточнил, что из-за географических особенностей процесс изменения климата в стране идет значительно быстрее, чем в среднем по миру. По прогнозам метеоролога, погода на юге европейской части страны станет более засушливой, в то же время, на севере увеличится количество осадков.

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