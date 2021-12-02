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Канчельскис рассказал, за что неизвестные обещали ему «переломать ноги»

Ян Брацкий
15:34 02.12.2021
Причиной конфликта стали долги бывшего клуба Андрея Канчельскиса «Навбахор» из Узбекистана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Неизвестные пообещали покалечить бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной России, а ныне тренера студенческой сборной Андрея Канчельскиса. Причиной конфликта стали разбирательства с бывшим клубом - узбекским «Навбахором». В 2020 году Канчельскис уволился из-за долгов по зарплате.

Свои претензии тренер оформил надлежащим образом и подал жалобу в FIFA. Спортивные функционеры обязали узбекский клуб выплатить Канчельскису 1,6 миллиона евро компенсации и проценты за задержку. На днях неизвестные выследили тренера в одном из кафе и попробовали решить спор по-своему.

«Я зашел в кафе выпить чай и немного перекусить. Зашли четверо мужчин, один подсел ко мне за столик и начал со мной диалог. Были конкретные вопросы, на которые я ему отвечал. Он спросил: "Ты работал в Узбекистане?", "Ты подал в суд?". Я ему ответил. Он мне сказал, что я должен отказаться от своих требований, что мне обещали конкретную сумму денег за это. Назвал непонятную сумму, но это не те деньги, которые меня устроят. Он сказал, что если я не откажусь от своих требований и претензий, то мне поломают руки и ноги и я буду инвалидом», - рассказал Канчельскис «Звезде».

После этого молодые люди оставили номер телефона и поспешно ретировались. Сейчас номер проверяют сотрудники полиции, к которым Канчельскис незамедлительно обратился за помощью.

«Они очень быстро все сделали, в спешке оставили телефон и сказали конкретные слова. Если я не соглашусь на эти условия, то они поломают мне руки и ноги. Я посоветовался с юристом, и мы решили обратиться в полицию», - добавил тренер.

Сейчас оперативники проверяют информацию о подозреваемых, в том числе изучают записи с камер видеонаблюдения, в объектив которых попали молодые люди. По словам юристов, за подобные действия им может грозить до 15 лет лишения свободы. От своих требований Канчельскис отказываться не собирается.

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