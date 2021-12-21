На Камчатке четырехлетний мальчик умер от истощения из-за халатности матери

На Камчатке маленький ребенок умер от истощения из-за халатного отношения своей матери. Умершему мальчику было четыре года.

Согласно сведениям регионального отделения СК РФ, женщина, понимая, что ее сын нуждается в специальном уходе из-за имеющейся у него врожденной патологии слизистой тонкого кишечника, не уделяла необходимого внимания ребенку. Отмечается, что с сентября по декабрь 2021 года она постоянно злоупотребляла алкоголем, не следила за соблюдением диеты мальчика и не обращалась в медицинские учреждения.

Сейчас следственные органы осуществляют необходимые проверки, чтобы определить точную причину смерти малолетнего и установить все обстоятельства случившегося. В отношении 35-летней матери умершего ребенка возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности.