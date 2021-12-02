Представитель СФ заняла 3-е место на конкурсе психологов силовых структур «Сила души»

В Москве подвели итоги юбилейного 10-го конкурса психологов силовых структур «Сила души».

В этом году за звание лучшего боролись восемь представителей от Минобороны, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, финал проходил дистанционно.

От Министерства обороны по видеосвязи финалистов приветствовал первый заместитель главы ведомства Руслан Цаликов. А организаторы конкурса считают, что использование гибридного формата с использованием интернет-технологий пошло только на пользу.

«Огромное количество психологов - и тех, которые работают в наших ведомствах, и те, которые интересуются этой тематикой, - смогли принять участие в голосовании, познакомиться с работой наших ребят. Мне кажется, это самое большое достижение - делать эту сферу деятельности более популярной, более востребованной, более понятной», - заявила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Первое место в конкурсе завоевала представитель ФСИН, второе место - МВД, третье заняла специалист Северного флота.

Материал подготовил Тимур Шерзад