Контактировавший с Байденом сотрудник Белого дома заболел COVID-19

Сотрудник Белого дома, контактировавший с американским лидером Джо Байденом, оказался заражен коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно из слов пресс-секретаря Джен Псаки.

Она отметила, что заболевший является сотрудником среднего звена и обычно не встречается с президентом, однако 17 декабря он пробыл на борту самолета вблизи главы государства примерно полчаса. На этой неделе в понедельник им был сдан тест на COVID-19, оказавшийся положительным.

Псаки добавила, что Байден также проходил тестирование на коронавирусную инфекцию в воскресенье и понедельник. Оба раза заболевания выявлено не было.