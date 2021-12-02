Гуманитарная акция под охраной: военнослужащие РФ раздали продукты жителям сирийской Шахбы

Обычная раздача гуманитарной помощи в городе Шахба на юге Сирии прошла как настоящая спецоперация. Военнослужащим РФ пришлось найти безопасное место на окраине населенного пункта, с помощью кинологов проверить - нет ли поблизости взрывных устройств, и лишь потом начинать гуманитарную акцию.

В Шахбе сейчас жарко: днем на солнце столбики термометров поднимаются до плюс тридцати градусов. И это обстоятельство значительно усложняет работу нашим военным, поскольку им своими руками приходится выгружать тонны коробок и пакетов с продуктами.

«Привезли 500 продуктовых наборов общим весом пять с половиной тонн. В продуктовый набор входит рис, мука, растительное масло, сгущенное молоко: все те продукты питания, которые местным жителям понадобятся», - объяснил начальник группы формирования и доставки гуманитарных грузов Александр Мартяшин.

Иман Муфахабид - мать одиночка. На ее плечах большая семья и для нее помощь от россиян - залог того, что несколько дней не придется думать о пропитании.

«У меня четверо детей, я воспитываю их одна. Мой муж погиб. Постоянной работы нет, берусь за любую, которую удается найти. Конечно, сложно», - говорит женщина.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в этот раз привез не только еду, но еще и зимнюю одежду. В основном детскую. Ее передадут малоимущим семьям. Был составлен целый список нуждающихся.

«Конечно, у нас есть семьи, которым очень нужна эта помощь. В Шахбе 50 тысяч населения и нас тоже не обошла война. Боев тут конкретно не было. Но уровень жизни сильно упал а последние годы. И есть люди, положение которых очень сложное», - сообщил мэр города Шахба Желал Дадун.

«От Ярославской области сирийскому народу» - гласит наклейка на коробках. Российские регионы помогают сирийским. Вещи и провизию в российских городах помогают собрать предприниматели и просто неравнодушные граждане.