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Гуманитарная акция под охраной: военнослужащие РФ раздали продукты жителям сирийской Шахбы

05:25 02.12.2021
Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил в населенный пункт не только еду, но и зимнюю одежду.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Обычная раздача гуманитарной помощи в городе Шахба на юге Сирии прошла как настоящая спецоперация. Военнослужащим РФ пришлось найти безопасное место на окраине населенного пункта, с помощью кинологов проверить - нет ли поблизости взрывных устройств, и лишь потом начинать гуманитарную акцию.

В Шахбе сейчас жарко: днем на солнце столбики термометров поднимаются до плюс тридцати градусов. И это обстоятельство значительно усложняет работу нашим военным, поскольку им своими руками приходится выгружать тонны коробок и пакетов с продуктами.

«Привезли 500 продуктовых наборов общим весом пять с половиной тонн. В продуктовый набор входит рис, мука, растительное масло, сгущенное молоко: все те продукты питания, которые местным жителям понадобятся», - объяснил начальник группы формирования и доставки гуманитарных грузов Александр Мартяшин.

Иман Муфахабид - мать одиночка. На ее плечах большая семья и для нее помощь от россиян - залог того, что несколько дней не придется думать о пропитании.

«У меня четверо детей, я воспитываю их одна. Мой муж погиб. Постоянной работы нет, берусь за любую, которую удается найти. Конечно, сложно», - говорит женщина.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в этот раз привез не только еду, но еще и зимнюю одежду. В основном детскую. Ее передадут малоимущим семьям. Был составлен целый список нуждающихся.

«Конечно, у нас есть семьи, которым очень нужна эта помощь. В Шахбе 50 тысяч населения и нас тоже не обошла война. Боев тут конкретно не было. Но уровень жизни сильно упал а последние годы. И есть люди, положение которых очень сложное», - сообщил мэр города Шахба Желал Дадун.

«От Ярославской области сирийскому народу» - гласит наклейка на коробках. Российские регионы помогают сирийским. Вещи и провизию в российских городах помогают собрать предприниматели и просто неравнодушные граждане.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Город Шахба расположен в провинции Эс-Сувейда. Там живет редкий народ - друзы. Это арабы, исповедующие ислам исмаилитского направления . Помимо Сирии, друзы проживают в Израиле, Ливане и Иордании. Сам регион от войны не пострадал, но экономика разрушена. Поэтому здесь очень ценят русскую щедрость и доброту.

Российскую колонну сегодня ждали с нетерпением. Ведь местное население сейчас может рассчитывать только на правительство САР и на помощь от дружественной страны.

Материал подготовили: Игорь Лапик, Аркадий Украинский.

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