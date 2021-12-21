Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мутко допустил возможность остановки роста цен на жилье в регионах

Анна Берестовая
02:40 21.12.2021
Мутко указал, что подобный сценарий возможен в том случае, если инфляция будет замедлена мерами, которые реализует Центробанк и правительство страны.
Мутко допустил возможность остановки роста цен на жилье в регионах
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
Читайте нас на:

Цены на жилую недвижимость в следующем году будут увеличиваться лишь в соответствии с уровнем инфляции или перестанут расти вообще. Такой прогноз для России озвучил бывший заместитель премьер-министра РФ по вопросам строительства и регионального развития, гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Он указал, что подобный сценарий возможен в том случае, если инфляция будет замедлена мерами, которые реализует Центробанк и правительство страны. Мутко также добавил, что остановка роста цен на жилье может ожидаться в тех регионах, где спрос в данной сфере невысок.

Эксперт объяснил, что значительное увеличение цен на недвижимость, произошедшее ранее, стало следствием роста себестоимости процесса строительства, а также введения в 2020 году льготной ипотеки в субсидированной ставкой 6,5%. Об этом пишет РБК.

В этом году условия выдачи льготных ипотечных кредитов изменились (ставка повысилась до 7%, а кредитный лимит ограничил возможный займ тремя миллионами рублей), что в купе с влиянием повышения ключевой ставки, по мнению Мутко, должно привести к замедлению выдачи ипотеки в 2022 году. Однако резкого падения спроса в этой области, как посчитал специалист, не предполагается.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:40 В стране и мире
Мутко допустил возможность остановки роста цен на жилье в регионах
01:00 В стране и мире
В Госдуму внесли законопроект о новых выплатах для семей с детьми
00:05 В стране и мире
Адвокат Порошенко заявил, что его клиент не пойдет на допрос по делу о госизмене
22:24 В стране и мире
Госдеп: США представят свой перечень озабоченностей действиями России
22:05 Вопросы истории
Видео
Ветеран «Смерша» и космонавтики: открылась выставка, посвященная Олегу Ивановскому
Популярное
Видео
Суд удовлетворил иск о разводе Лепса с женой
Отец застреленного оператора считает актера Болдуина причастным к смерти дочери
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Видео
Путин поздравил россиян с Днем работника органов безопасности
Видео
«Весь класс доводит»: отец одноклассника получившего пощечину от учительницы мальчика об инциденте
Видео
Матрешка с минами и торпедами: конструктор показал уникальную подлодку с субмариной внутри
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.