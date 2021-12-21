Мутко допустил возможность остановки роста цен на жилье в регионах

Цены на жилую недвижимость в следующем году будут увеличиваться лишь в соответствии с уровнем инфляции или перестанут расти вообще. Такой прогноз для России озвучил бывший заместитель премьер-министра РФ по вопросам строительства и регионального развития, гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Он указал, что подобный сценарий возможен в том случае, если инфляция будет замедлена мерами, которые реализует Центробанк и правительство страны. Мутко также добавил, что остановка роста цен на жилье может ожидаться в тех регионах, где спрос в данной сфере невысок.

Эксперт объяснил, что значительное увеличение цен на недвижимость, произошедшее ранее, стало следствием роста себестоимости процесса строительства, а также введения в 2020 году льготной ипотеки в субсидированной ставкой 6,5%. Об этом пишет РБК.

В этом году условия выдачи льготных ипотечных кредитов изменились (ставка повысилась до 7%, а кредитный лимит ограничил возможный займ тремя миллионами рублей), что в купе с влиянием повышения ключевой ставки, по мнению Мутко, должно привести к замедлению выдачи ипотеки в 2022 году. Однако резкого падения спроса в этой области, как посчитал специалист, не предполагается.