В Абхазии прошел митинг оппозиции с попыткой штурма парламента

В столице Абхазии городе Сухуме во вторник произошли народные волнения. Митингующие в количестве около 500 человек вышли на улицы с обвинениями властей в «провальной» политике по борьбе с коронавирусной инфекцией, в доведении страны до энергетического кризиса и еще ряде проблем. По данным СМИ, до сотни активных протестующих начали попытки взять штурмом здание парламента.

К настоящему моменту сотрудники силовых структур оттеснили митингующих от парламента. Якобы применялись дымовые шашки. Путь к правительственному зданию был прегражден автобусами, которые протестующие пытались раскачать. Согласно сообщению РИА Новости, на месте были слышны звуки взрывов.

Абхазская оппозиция, по данным СМИ, призвала правоохранительные органы не действовать против народа, а также обратилась к президенту страны с просьбой оставаться в стране в день волнений. Кроме того, лидер оппозиции Адгур Ардзинба провел переговоры с главой государства Асланом Бжанией.

Согласно имеющейся информации, встреча состоялась в парламенте. На ней также присутствовали премьер-министр Александр Анкваб и вице-президент Бадра Гунба.

После проведения переговоров лидер оппозиции выступил перед митингующими, поблагодарив тех за терпение и сдержанность, позволившую «не перейти грань» во время протестов, несмотря на ряд столкновений с силовиками. После речи оппозиционеров участники митинга в Сухуме начали расходиться.