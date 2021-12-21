«Постоянно под излучением»: жители Петербурга взбунтовались против вышек сотовой связи

Мачта станции сотовой связи - как гвоздь, вбитый в центре детской площадки двора в Красногвардейском районе Петербурга. Ее поставили здесь совсем недавно, еще даже оборудование не успели повесить, но жители окрестных домов бьют тревогу - они против 30-метровой вышки, что торчит среди горок и качелей рядом с детским садом.

«Мы живем в этом цифровом мире, мы понимаем, что это такая объективная реальность, но это должно как минимум решаться не хаотично, а продуманно, разумно!», - заявила местная жительница Марианна Кириллова.

Земля муниципальная, установщики вышки взяли ее в аренду на три года - никакого согласования с жителями в этом случае не требуется. Мачт с базовыми станциями все больше, а понимания по каким принципам и нормам их ставят - все меньше. Дошло до того, что депутаты петербургского парламента обратились к губернатору города с просьбой навести порядок в этой сфере и ввести временный мораторий.

«Мы предлагаем - сделайте места, сделайте общий порядок, разместите точки, где эти антенны будут стоять. И нет вопросов - пожалуйста. И дальше если хотите, на конкурсной основе - передавайте. Но не так, как заявительный характер - где хочу, там и ставлю», - заявил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Кущак.

Проблема актуальна практически для всей России - люди пытаются протестовать против хаотичной установки вышек мобильной связи. В Красноярске мачту поставили возле магазина - и жители близлежащих домов уже обратились в суд и прокуратуру.

«Эта штука будет воздействовать на нас своими излучениями круглые сутки. Здесь находятся много детей, стариков - поэтому мы против этой установки», - сказала жительница Красноярска Анастасия Курило.

Разрешение на установку вышек выдает Роспотребнадзор, его же сотрудники раз в три года обязаны проверять - не превышен ли уровень электромагнитного излучения.

«В 2020 году у нас было зарегистрировано чуть больше четырех тысяч обращений и 15% из них были обоснованы и было подтверждено, что неправомерно была или установлена базовая станция или же она работает в режимах, которые недопустимы», - заявил замначальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов.

Сотрудники Роспотребнадзора признают - порой установщики вышек «хулиганят» и запускают свое оборудование на большей мощности, чем положено по закону.

По действующим нормам излучение от вышек мобильной связи не должно превышать 10 микроватт на квадратный сантиметр и они должны стоять не ближе семи метров от жилых домов. Но зачастую антенны стоят прямо на крышах. И несмотря на такую картину - когда на крышах домов стоят сразу по несколько базовых станций разных сотовых операторов - специалисты уверяют, что их установка жестко регламентируется.

«Перед тем, как установить, мы делаем тестовый режим, проверяют все системы, излучения, где принимаются, где не принимается, как создается электромагнитная волна, зоны хорошего покрытия, зона минимального покрытия, все это изучается и только после этого подписывается документы о запуске. Никто не даст запуститься, если это будет не соответствовать нормам, здесь все жестко», - рассказал завкафедрой «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Александр Бахтин.

Но недоверяющих вышкам меньше не становится - в Петербурге активисты даже купили прибор для измерения плотности электромагнитного поля. И проводят своеобразные рейды.

«При хроническом воздействии это все имеет накопительный эффект и это опасно для здоровья. Вся хитрость заключается в том, что куда бы вы не пошли, вы постоянно находитесь под действием небольшого, но постоянного излучения», - рассказала активист инициативной группы Татьяна Лукашенко.

Научные исследования не выявили негативного влияния излучения базовых станций мобильной связи на здоровье человека, это подтверждает и Всемирная организация здравоохранения. Но это актуально только тогда, когда они работают в соответствии с нормами. И очевидно, что с бездумной установкой вышек люди вряд ли готовы смириться.