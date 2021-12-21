Командующий ЮВО отметил, что округ заметно повысил боевой потенциал за счет новых дивизий

Боевой потенциал Южного военного округа сильно вырос, а добиться этого удалось путем создания новых дивизий и частей, заявил командующий войсками округа Александр Дворников.

«В настоящее время он заметно возрос благодаря формированию новых соединений и воинских частей», - сказал он сегодня, 21 декабря, на итоговой коллегии военного ведомства.

Дворников добавил, что в составе 58-й армии воссоздана 19-я мотострелковая дивизия, а 8-я общевойсковая армия усилена ракетной и артиллерийской бригадами.

Также командующий заявил, что ЮВО в следующем году отработает применение группировок войск на операционных направлениях, всего планируется провести более 3 000 мероприятий боевой подготовки.

Дворников отметил, что войска округа получают новейшие виды вооружений с учетом специфики данного региона и военно-политической ситуации. По его словам, только в минувшем году в соединения и воинские части ЮВО поступило более 1,5 тысячи единиц новейших образцов вооружения, военной и специальной техники.

«В рамках государственного оборонного заказа 2021 года в объединение ВВС и ПВО ЮВО поступили оборудованные новейшими прицельными комплектами вертолеты Ка-52 и самолеты Су-25СМ3. Части зенитных ракетных войск приняли на вооружение суперсовременную зенитную ракетную систему С-350 "Витязь", одновременно с этим происходит процесс перевооружения на модернизированную зенитную ракетную систему С-300ПМ2», - сказал Дворников.

Также в войска округа поступили новые корабли, различная бронетехника, средства связи, радиоэлектронной борьбы.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС еще в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. В конце марта 2019 года завершились государственные испытания системы С-350, призванной заменить С-300ПС.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. С-350 будет интегрирован в единую сеть с другими системами ПВО. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

Дальность поражения целей - до 60 километров, высота - до 30 километров. Скорость поражаемых целей - до 4 800 метров в секунду. Время свертывания и развертывания пусковой установки - пять минут.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов