Шойгу заявил о мировом лидерстве российской армии по уровню современности

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина заявил, что наша страна лидирует во всем мире по оснащенности современным вооружением. Глава Минобороны отметил, что такие показатели демонстрируются, невзирая на то, что Россия находится на девятом месте по военному бюджету.

«Оснащенность армии и флота современным вооружением составляет 71,2%. По уровню современности наши Вооруженные силы сегодня занимают лидирующие позиции в мире, в то время как по затратам на оборону мы находимся на девятом месте», - говорит министр.

В рамках заседания Сергей Шрйгу подчеркнул, что в РФ полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов «Авангард». Он добавил, что еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс».