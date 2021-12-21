На Сахалине и Курилах завершилась ревакцинация военнослужащих ВВО

Дислоцированные на Сахалине и островах Курильской гряды военнослужащие Восточного военного округа завершили ревакцинацию. На сегодня повторную прививку от COVID-19 сделали все контрактники и офицеры.

Инъекциям обязательно предшествовали медосмотр и тестирование на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Ревакцинация проводилась отечественным двухкомпонентным препаратом «Спутник V», также известным как «Гам-КОВИД-Вак».

Первую партию препарата доставили на Сахалин еще в начале 2021 года. Весь личный состав прошел вакцинацию двумя компонентами в течение двух месяцев.

Шесть месяцев спустя стартовал повторный курс прививок, необходимый для поддержания достаточного количества антител к COVID-19. Ревакцинация проходит на базе филиала военного госпиталя в Южно-Сахалинске. Также задействованы медпункты соединений и воинских частей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов