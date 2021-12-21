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Более десяти Ил-76 пролетели в ночном небе над Тверской областью

10:58 21.12.2021
Летчики выполнили взлет и посадку, полет по заданному маршруту и имитацию практического десантирования с открыванием рампы и боковых дверей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более десятка военно-транспортных Ил-76 поднялись в небо над Тверской областью. На аэродроме Мигалово прошли ночные полеты, во время которых летчики отрабатывали взлет, посадку и полет по заданному маршруту.

Для экипажей Ил-76 особенно важно соблюдать дистанцию, высоту и курс при десантировании техники и личного состава. В ходе тренировки пилоты имитировали практическую высадку десанта с открыванием грузовой рампы и боковых дверей.

Подобные ночные тренировки проходят в военно-транспортных частях ВКС регулярно, позволяя экипажам поддерживать высокий уровень боевой подготовки и эффективно действовать в любых условиях.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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