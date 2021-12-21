Пробуждение «Акации»: экипажи самоходок провели боевое слаживание под Ростовом

В Ростовской области расчеты тяжелых гаубиц «Акация» провели боевое слаживание.

По его итогам командование определит лучшие экипажи, которые будут участвовать в АрМИ следующего года. Артиллеристы 150-й гвардейской дивизии отработали навыки развертывания, оборудования огневых позиций и их маскировки. Также военнослужащие уделили особое внимание работе с системами связи и навигационным оборудованием.

САУ «Акация» - это тяжелая самоходная установка, способная поражать укрепленные цели на дальности до 20 километров. Наряду с «Мстой-С» она составляет основу нашей крупнокалиберной ствольной артиллерии.

Общий вес установки составляет около 28 тонн в зависимости от модификации. Установка способна развивать скорость до 60 км/ч по шоссе, а запас ее хода составляет около 500 км.

В боекомплект орудия входит до 60 выстрелов. «Акация» может вести стрельбу бронебойными, кумулятивными, осколочными, осколочно-фугасными, шрапнельными, химическими, осветительными и ядерными снарядами. Кроме того, существуют и боеприпасы - постановщики помех. Дальность стрельбы - до 30 км.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов