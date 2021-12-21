В Госдуму внесли законопроект о новых выплатах для семей с детьми

В Государственную Думу РФ внесли законопроект, в котором предлагается ввести новый формат регулярных выплат для семей с несовершеннолетними детьми. Нововведение, согласно инициативе, предполагается ввести уже с начала следующего года.

Проект федерального закона описывает основания, а также порядок назначения и реализации социальных выплат с момента рождения или усыновления первого ребенка. В рамках него ведется речь о поддержании семей, воспитывающих детей младше 18 лет, ежемесячными выплатами в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Согласно законопроекту, выплаты также должны будут подвергаться ежегодной индексации, ориентирующейся на индекс роста потребительских цен. Индексацию предлагается осуществлять до 1 февраля каждого нового года.

По оценке авторов инициативы, максимально данные меры могут охватить до 60 миллионов жителей России. Расходы на обеспечение новых выплат составят до 7,2 миллиардов рублей в год.