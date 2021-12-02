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От Москвы до Берлина: в столице прошла премьера литературно-музыкального спектакля про ВОВ

Тимур Шерзад
Россина Бодрова
11:05 02.12.2021
Сергей Маховиков читает фронтовые письма, фрагменты сюжетов, о которых многие услышат впервые - как, например, рассказ о слепом музыканте, которого вынесли с передовой. А затем песни фронтовиков, и слышится далекое эхо войны в строчках Окуджавы и Френкеля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Смелый эксперимент народной артистки, виртуоза Светланы Безродной. Мы привыкли слышать марши в исполнении духовых мужских оркестров. Но на на сцене их исполняют хрупкие элегантные девушки, в чьих руках оживают ноты.

Концерт посвящен 80-летию контрнаступления советских войск под Москвой. В свои 87 лет Светлана Безродная по-прежнему полна энергии. Бессменный художественный руководитель «Вивальди-оркестра» и солирующая скрипка. Это выступление для нее особо важно - родной брат в 17 лет ушел на фронт добровольцем и не вернулся.

«Это как обязанность, я воспринимаю, что я живу и за него тоже. Я все думала, как сделать так, чтобы у меня были тромбоны, тубы. Поскольку инструменты струнные и не предполагается таких невероятно мощных. Но построена так аранжировка, что можно все-таки сделать», - призналась Безродная.

Еще в 80-е Безродная открыла совершенно новую страницу в классической музыке - пришла в советский Минкульт и объявила о создании женского оркестра. С тех пор они выступают на лучших площадках мира. «Вивальди-оркестр» живет то в рок-звучании, то в дуэте с церковным хором, то с танцевальной музыкой 50-х. Теперь - история войны под аккомпанемент исторических вальсов и маршей.

Сергей Маховиков читает фронтовые письма, фрагменты сюжетов, о которых многие услышат впервые - как, например, рассказ о слепом музыканте, которого вынесли с передовой. А затем песни фронтовиков, и слышится далекое эхо войны в строчках Окуджавы и Френкеля.

Спектакль - целая книга. Здесь и свое предисловие, и контраст, и кульминация. Даже главы идут в строгом порядке, который не поменять. Закончить победой в Берлине через Москву - это ли не высокое искусство.

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