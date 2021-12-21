В Пентагоне пообещали доверять сопровождение Санты только вакцинированным военным

Сопровождать главный символ рождественских и новогодних праздников в англоязычных странах, Санта-Клауса, во время его полета над США будут только вакцинированные военнослужащие. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он отметил тем не менее, что вопрос о вакцинации самого Санты находится вне компетенции американского военного ведомства. Кирби заверил, что Пентагон будет настолько откровенным в данном вопросе, насколько это возможно.

«Я могу уверить всех, что у него будет необходимое сопровождение», - цитирует представителя Пентагона РИА Новости.

В праздничный период, по словам Кирби, поддержка Санта Клауса со стороны военных Соединенных Штатов будет полностью безопасной и эффективной.