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В Пентагоне пообещали доверять сопровождение Санты только вакцинированным военным

Анна Берестовая
00:30 21.12.2021
Американское военное ведомство заверило, что Санту в небе будут сопровождать военнослужащие, прошедшие вакцинацию.
В Пентагоне пообещали доверять сопровождение Санты только вакцинированным военным
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress
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Сопровождать главный символ рождественских и новогодних праздников в англоязычных странах, Санта-Клауса, во время его полета над США будут только вакцинированные военнослужащие. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он отметил тем не менее, что вопрос о вакцинации самого Санты находится вне компетенции американского военного ведомства. Кирби заверил, что Пентагон будет настолько откровенным в данном вопросе, насколько это возможно.

«Я могу уверить всех, что у него будет необходимое сопровождение», - цитирует представителя Пентагона РИА Новости.

В праздничный период, по словам Кирби, поддержка Санта Клауса со стороны военных Соединенных Штатов будет полностью безопасной и эффективной.

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