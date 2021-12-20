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В России ограничили поставки фруктов и овощей из Турции и Ирана

Анна Берестовая
05:25 20.12.2021
Роспотребнадзор запретил ввоз в страну некоторых фруктов и овощей из Турции и Ирана.
В России ограничили поставки фруктов и овощей из Турции и Ирана
© Фото: pixabay
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Ввоз на территорию России нескольких видов фруктов и овощей из Ирана и Турции был временно приостановлен по решению Роспотребнадзора. В число запрещенных попали продукты 33 производителей мандаринов, лимонов, гранатов, винограда и перца из указанных стран.

В ведомстве объяснили, что причиной такого решения стало выявление значительного (более, чем в два раза) превышения концентрации допустимых пестицидов, а также использование неразрешенных в РФ веществ. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.

В связи с установлением описанных временных санитарных мер российские торговые сети были предупреждены о том, что они обязаны приостановить торговлю нерекомендованными овощами и фруктами. Соответствующие сведения приводит газета «Известия».

Помимо указанных продуктов магазинам Москвы запретили реализовывать товары (кукурузная лапша, вермишель, чипсы и шоколадные яйца), произведенные некоторыми заводами Китая. Кроме того запрет наложили на продажу сушеной мяты от одного из египетских производителей.

Эта продукция, по имеющейся информации, также показала плохие результаты при тестировании на содержание пестицидов и ГМО. Как указали в письме столичного управления Роспотребнадзора, такие ограничения были введены для недопущения риска массовых отравлений.

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