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Боррель заявил, что РФ выполняет обязательства по поставкам газа в Европу

Анна Берестовая
04:02 20.12.2021
В ЕС сообщили, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа.
Боррель заявил, что РФ выполняет обязательства по поставкам газа в Европу
© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress
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Россия выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам газа на территорию Европы. Соответствующее заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

По его словам, в настоящее время РФ обеспечивает около 40% потребления газа жителями ЕС. Тем не менее, как указал глава дипломатии Европейского Союза, отказ российской стороны увеличить экспорт газа многие оценивают как политическую манипуляцию.

«Многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища - это средство для оказания давления на ЕС», - цитирует Борреля RT.

Ранее стало известно, что вторую нитку «Северного потока - 2» начали заполнять газом. Данная процедура была проведена в качестве теста, призванного показать, насколько успешно были выполнены работы по строительству трубопровода.

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