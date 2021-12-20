Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В 30-градусный мороз: кадры командирских полетов «Грачей» и Су-30СМ в Забайкалье

05:00 20.12.2021
Экипажи штурмовиков и истребителей ВВО в Забайкальском крае выполнили командирские полеты в 30-градусный мороз.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В авиационных частях армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, состоялись командирские учебно-тренировочные полеты.

Экипажи самолетов-штурмовиков Су-25 «Грач» и многоцелевых истребителей (авиационных комплексов) Су-30СМ выполняли основные и наиболее сложные элементы пилотирования, полеты на предельно малых высотах, в экстремальных метеорологических условиях при температуре окружающего воздуха ниже 30 градусов Цельсия, днем и в ночное время, посадку по приборам, маневры ухода от средств поражения.

В командирских полетах был задействован только руководящий состав авиационных подразделений, совершенствующий методику выполнения полетных заданий в целях последующего обучения молодых летчиков.

Также командиры различных степеней отработали организацию взаимодействия с группами руководства полетами и подразделениями, обеспечивающими летные смены.

Командирские полеты традиционно проводятся в начале нового учебного периода и направлены на повышение эффективности организации проведения и обеспечения безопасности полетов, а также выполнение полетных заданий. В мероприятии было задействовано до 20 единиц современной авиационной техники.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 В стране и мире
Видео
Музыка древности: концерт арфиста Болдачева дал старт восстановлению Триумфальной арки в Пальмире
02:09 В стране и мире
Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийствах мигрантов
01:38 Армия
Видео
«Змейка», «косогор» и учебные стрельбы: в Армении началась подготовка экипажей ЮВО к «Танковому биатлону»
01:18 Армия
Начальник беспилотной авиации РФ заявил, что «Орион» сможет справиться с Bayraktar
00:20 Армия
У границ РФ зафиксировали 35 самолетов-разведчиков за неделю
Популярное
Видео
Путин поздравил россиян с Днем работника органов безопасности
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Видео
Матрешка с минами и торпедами: конструктор показал уникальную подлодку с субмариной внутри
Видео
«Весь класс доводит»: отец одноклассника получившего пощечину от учительницы мальчика об инциденте
Третье подряд испытание американской гиперзвуковой ракеты завершилось провалом
Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при коронавирусе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.