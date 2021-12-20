В 30-градусный мороз: кадры командирских полетов «Грачей» и Су-30СМ в Забайкалье

В авиационных частях армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, состоялись командирские учебно-тренировочные полеты.

Экипажи самолетов-штурмовиков Су-25 «Грач» и многоцелевых истребителей (авиационных комплексов) Су-30СМ выполняли основные и наиболее сложные элементы пилотирования, полеты на предельно малых высотах, в экстремальных метеорологических условиях при температуре окружающего воздуха ниже 30 градусов Цельсия, днем и в ночное время, посадку по приборам, маневры ухода от средств поражения.

В командирских полетах был задействован только руководящий состав авиационных подразделений, совершенствующий методику выполнения полетных заданий в целях последующего обучения молодых летчиков.

Также командиры различных степеней отработали организацию взаимодействия с группами руководства полетами и подразделениями, обеспечивающими летные смены.

Командирские полеты традиционно проводятся в начале нового учебного периода и направлены на повышение эффективности организации проведения и обеспечения безопасности полетов, а также выполнение полетных заданий. В мероприятии было задействовано до 20 единиц современной авиационной техники.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов