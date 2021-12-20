Власти Москвы продлевают на шесть месяцев QR-коды переболевших COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ранее на федеральном уровне было принято решение об автоматическом продлении срока действия QR-кодов переболевших новой коронавирусной инфекцией. Так, по новым правилам QR-код будет действовать в течение еще 6 месяцев. Нововведение вступает в силу с 20 декабря в Московском регионе.

QR-коды тем, кто только что перенес коронавирусную инфекцию, будут выдаваться сразу на один год. Новые QR-коды будут автоматически оформлены в последний день и тем, у кого срок действия 6-месячного цифрового электронного сертификата уже истекает.

Относительно QR-кодов, выдаваемых после прохождения вакцинации, то они также будут выдаваться со сроком действия 12 месяцев.

Мэрия сообщила, что в связи с появлением и распространением нового штамма коронавируса «омикрон», срок действия получаемых ПЦР-тестов сокращается с 72 до 48 часов.

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщает, что по состоянию на 17 декабря полную вакцинацию прошли 70 831 632 человека, уровень коллективного иммунитета составляет 58,2%.