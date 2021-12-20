Планы на выборы и симпатия к Путину: о чем говорил Трамп в своем «историческом» турне

«Историческое» турне Дональда Трампа, не успев начаться, стало скандальным. В его рамках одиозный, но многими все еще любимый экс-президент отвечает на вопросы журналиста Билла О'Райли перед многотысячной аудиторией.

Марафон стартовал в штате Флорида. Города Санрайз и Орландо уже стали свидетелями этого исторического события. А завершается Большое турне в Далласе. Символично окончание марафона приходится на один из самых республиканских штатов - Техас. Несмотря на стоимость и ковидные ограничения люди действительно проявляют огромный интерес к этому событию.

О небывалом интересе говорит и один из организаторов, журналист Билл О'Райли. По его мнению, это событие поистине исторического масштаба, которое имеет просто сумасшедшую поддержку.

«А вот факты о марафоне, которые вы не узнаете из трампоненавистнических медиа. Одно шоу собрало два миллиона долларов. Нет ни одного политика на земле, который смог бы собрать два миллиона за одно шоу... Это просто невозможно. Барак Обама, самый могущественный и популярный демократ даже близко не подходил к таким отметкам», - указал журналист.

Под прикованными к нему восторженными взглядами Трамп демонстрирует амбиции и «настрой победителя». Это привычно для харизматичного экс-президента. Он рассказывает, что легко находил общий язык и проводил успешные переговоры с лидерами любых государств.

«У меня были удачные переговоры со слабыми лидерами - да, у нас в мире есть откровенно слабые лидеры. У меня были интересные и успешные переговоры с «тиранами». Они сейчас закричат: "О! Ему нравятся тираны! Он хочет быть одним из них!". Нет, мне просто легко работать с кем угодно», - заявил бывший глава США.

К подобного рода заявлениям экспрессивного Трампа все были готовы. Он никогда не скрывал, что во всех переговорах чувствовал себя хозяином ситуации. Но вот похвалы в адрес российского лидера от него Америка явно не ждала.

«Я считаю, что Путин - очень умный парень. Он не оппортунист. Он всегда ищет возможность решить проблемы мирным путем», - заметил политик.

Но на простом проявлении симпатии к Путину Трамп не остановился. Он заявил, что не просто уважает главу РФ и признает его силу, но и ассоциирует себя с ним.

«Он любит Россию и делает для России все. Так же, как я хочу делать все для Соединенных Штатов», - обозначил Трамп.

Башня Трампа возвышается над Нью-Йорком так же, как его президентские амбиции. Своим «историческим турне» - этими большими гастролями - он вынудил начать действовать политических оппонентов. Его активность заставляет их прикладывать все усилия, чтобы остановить рост его поддержки на фоне снижения рейтингов нынешней власти.

Своим туром Трамп в открытую заявляет о своих намерениях. Не сомневается в этом и его вечный оппонент и идейный противник. В недавнем интервью Хиллари Клинтон высказалась о шансах Трампа на участие в выборах 2024. Она заявляет о своей обеспокоенности складывающейся ситуацией.

«Если бы я была азартной, то я готова была бы сделать ставку на то, что он будет участвовать. И я считаю, что это переломный момент. Если он или кто-то из его лагеря выиграет, то это будет конец нашей демократии», - указала она в интервью.

Намерения Трампа показались его противникам настолько серьезными, что они решили с новой силой развязать против него настоящую информационную войну. Из шкафа достали очередной скелет - штурм Капитолия в начале этого года.

В средствах массовой информации активно обсуждаются показания Марка Медоуза, главы аппарата Белого Дома при Трампе. В них говорится, что сторонники и даже сын Трампа просили и практически умоляли Медоуза обратиться к Трампу, чтобы он попросил штурмующих разойтись, на что он якобы никак не отреагировал.

И пока Дональд Трамп завершает свое турне суд Флориды наносит еще один удар. Участнику штурма Капитолия вынесен неожиданно суровый приговор - пять лет тюремного заключения .Это самый длительный срок, вынесенный по этому делу.

СМИ не в первый раз устраивают травлю Трампа. Но ни явное противодействие, ни вытаскивание скелетов из шкафов не мешает ему быть уверенным в исходах выборов 2024 года.

«Мы уже выиграли один раз. В прошлый раз мы на самом деле выиграли во второй. И сейчас мы очень постараемся и выиграем в третий!» - высказался Дональд Трамп.

Первым городом турне был выбран Санрайз, что в переводе с английского означает «восход солнца». Задумывалось ли это как символичный восход солнца над кандидатурой Дональда Трампа, не ясно. Но что точно понятно: мы становимся свидетелями рассвета на поле боя за кресло в Овальном кабинете.