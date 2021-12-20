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Умер бывший главный тренер ФК «Крылья Советов» Антихович

Анна Берестовая
23:21 20.12.2021
Экс-тренер ФК «Крылья Советов» Антихович скончался на 77-м году жизни.
Умер бывший главный тренер ФК «Крылья Советов» Антихович
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
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Бывший главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виктор Антихович ушел из жизни в возрасте 76 лет. Конкретная причина смерти экс-наставника спортсменов не сообщается.

Печальные новости сообщили в Telegram-канале клуба. От лица ПФК были выражены соболезнования семье и друзьям Антиховича, возглавлявшего «Крылья Советов» с 1988 по 1993 год.

«ПФК "Крылья Советов" выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Петровича. Мы скорбим вместе с вами», - указано в сообщении.

В начале своего спортивного пути Виктор Антихович выступал за «Крылья Советов» и еще ряд клубов в качестве футболиста. После завершения игровой карьеры он принял на себя роль тренера, побывав наставником в двенадцати клубах.

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