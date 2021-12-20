Миротворцы РФ показали, как уничтожают найденные боеприпасы в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента ликвидировали боеприпасы, обнаруженные на территории Нагорного Карабаха.

За сутки саперы миротворческих сил уничтожили восемь боеприпасов к ручному противотанковому гранатомету, найденных в Мартунинском районе. Утилизация найденных взрывоопасных предметов прошла методом подрыва накладного заряда с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«Поступил сигнал от жителя Мартунинского района о находке взрывоопасных предметов. По прибытии на место было обнаружено восемь выстрелов к ручному противотанковому гранатомету (РПГ-7) и после оценки обстановки было принято решение уничтожить боеприпасы на месте», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Петр Паршиков.

К работам по утилизации взрывоопасных предметов было привлечено более 10 военнослужащих российского миротворческого контингента с использованием миноискателей ИМП-С2 и неконтактных переносных искателей «Коршун». Местные жители обращаются в центр гуманитарного реагирования миротворческих сил России за помощью, чтобы обезопасить себя и не сорвать плановые мероприятия по подготовке сельскохозяйственных работ к зиме.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования очищено 2 326,6 гектаров территории, более 683 километров дорог, 1 937 зданий, в том числе 34 социально значимых объекта, обнаружено и обезврежено 26 088 взрывоопасных предметов.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов