Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Миротворцы РФ показали, как уничтожают найденные боеприпасы в Карабахе

03:00 20.12.2021
Российские миротворцы уничтожили взрывоопасные предметы, найденные в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащие российского миротворческого контингента ликвидировали боеприпасы, обнаруженные на территории Нагорного Карабаха.

За сутки саперы миротворческих сил уничтожили восемь боеприпасов к ручному противотанковому гранатомету, найденных в Мартунинском районе. Утилизация найденных взрывоопасных предметов прошла методом подрыва накладного заряда с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«Поступил сигнал от жителя Мартунинского района о находке взрывоопасных предметов. По прибытии на место было обнаружено восемь выстрелов к ручному противотанковому гранатомету (РПГ-7) и после оценки обстановки было принято решение уничтожить боеприпасы на месте», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Петр Паршиков.

К работам по утилизации взрывоопасных предметов было привлечено более 10 военнослужащих российского миротворческого контингента с использованием миноискателей ИМП-С2 и неконтактных переносных искателей «Коршун». Местные жители обращаются в центр гуманитарного реагирования миротворческих сил России за помощью, чтобы обезопасить себя и не сорвать плановые мероприятия по подготовке сельскохозяйственных работ к зиме.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования очищено 2 326,6 гектаров территории, более 683 километров дорог, 1 937 зданий, в том числе 34 социально значимых объекта, обнаружено и обезврежено 26 088 взрывоопасных предметов.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:09 В стране и мире
Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийствах мигрантов
01:38 Армия
Видео
«Змейка», «косогор» и учебные стрельбы: в Армении началась подготовка экипажей ЮВО к «Танковому биатлону»
01:18 Армия
Начальник беспилотной авиации РФ заявил, что «Орион» сможет справиться с Bayraktar
00:20 Армия
У границ РФ зафиксировали 35 самолетов-разведчиков за неделю
23:17 В стране и мире
В Москве задержали подозреваемого в убийстве двух женщин
Популярное
Видео
Путин поздравил россиян с Днем работника органов безопасности
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Видео
Матрешка с минами и торпедами: конструктор показал уникальную подлодку с субмариной внутри
Видео
«Весь класс доводит»: отец одноклассника получившего пощечину от учительницы мальчика об инциденте
Третье подряд испытание американской гиперзвуковой ракеты завершилось провалом
Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при коронавирусе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.