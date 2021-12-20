Ветеран «Смерша» и космонавтики: открылась выставка, посвященная Олегу Ивановскому

В Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина открылась выставка, посвященная уникальному человеку - Олегу Генриховичу Ивановскому, ветерану военной контрразведки и космонавтики одновременно. В 1941 году, в 19 лет, он пошел на фронт. Прошел службу в легендарном «Смерше».

После войны, уволившись из вооруженных сил в связи с ранениями, получил специальность инженера и работал в космической отрасли. Запускал первые «Спутники» и «Лунники». А в 1961 году, будучи ведущим конструктором первых пилотируемых космических кораблей «Восток», участвовал в отправке в космос Юрия Гагарина.

«Он прошел самые трудные периоды истории нашей страны. Прошел всю Великую Отечественную войну. Был награжден орденами и медалями. Заслуженный чекист. После войны был уволен из Вооруженных сил по ранению и связал свою судьбу с космонавтикой. Он является тем связующим звеном, которое связывает военную контрразведку с действующей космонавтикой. Не зря его Юрий Алексеевич Гагарин, может быть единственного, назвал его "крестным". Ему мы посвящаем открытие выставки», - рассказал ветеран военной контрразведки России, полковник запаса Михаил Юдин.

На экспозиции представлены личные вещи, автобиографические материалы и уникальные фотографии Олега Ивановского во времена прохождения службы в «Смерш» и работы в космической отрасли.