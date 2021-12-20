Американский боец смешанных единоборств Янг умер в возрасте 27 лет

Лига профессиональных бойцов сообщила о смерти американского бойца смешанного стиля Джордана Янга. Он скончался в возрасте 27 лет.

«Лига профессиональных бойцов опечалена услышать о смерти Джордана Янга. Наши мысли и молитвы обращены к его друзьям и его семье в это тяжелое время», - сообщается в Twitter-аккаунте PFL.

Дерик Сантос - тренер Янга сообщил, что заплакал, узнав такую новость о тренируемом им бойце.

«Не мог поверить в это, слышал его голос в своей голове. Стоял в недоумении, прежде чем мне пришлось собраться, чтобы выполнить работу», - приводит его слова РИА Новости.

За свою непродолжительную карьеру в смешанных единоборствах Янг успел одержать 12 побед, среди них одна - нокаутом. Потерпел поражение дважды. Последний поединок 28 октября принес ему досрочную победу над российским спортсменом Омари Ахмедовым.