ВОЗ: есть признаки, что Россия достигла плато по заболеваемости COVID-19

В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости COVID-19, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться», - сообщила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

При этом она добавила, что несмотря на это, уровень заболеваемости в стране все еще остается близким к 30 тысячам случаев в день, что является высоким показателем.

Ранее ВОЗ предупредила об опасности нового штамма COVID-19 «омикрон». По мнению специалистов, он распространяется быстрее уже известных штаммов, и способен инфицировать привитых и уже излечившихся от коронавируса людей.