ВОЗ: есть признаки, что Россия достигла плато по заболеваемости COVID-19
Тем не менее, уровень заболеваемости в стране все равно еще остается высоким, поэтому успокаиваться не стоит.
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В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости COVID-19, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
«Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться», - сообщила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».
При этом она добавила, что несмотря на это, уровень заболеваемости в стране все еще остается близким к 30 тысячам случаев в день, что является высоким показателем.
Ранее ВОЗ предупредила об опасности нового штамма COVID-19 «омикрон». По мнению специалистов, он распространяется быстрее уже известных штаммов, и способен инфицировать привитых и уже излечившихся от коронавируса людей.