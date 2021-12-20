СМИ: при крушении грузового судна у берегов Мадагаскара погибли 17 человек

В результате крушения грузового судна у побережья Мадагаскара погибли 17 человек, еще 60 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что всего на борту судна находились 130 пассажиров. Ведется расследование происшествия, работает спасательная бригада.

Предполагается, ЧП могло произойти из-за технической неисправности двигателя судна.

Ранее у берегов Франции потерпела крушение лодка с нелегальными мигрантами. В результате катастрофы погибли более 30 человек. Отмечается, что в связи с трагическим инцидентом были задержаны четверо перевозчиков.