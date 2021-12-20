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«Клуб-омикрон»: все больше стран Запада вводят ограничения из-за нового штамма COVID-19

Алексей Курильченко
Станислав Иващенко
20:42 20.12.2021
Из-за распространения омикрон-штамма европейцы вынуждены сидеть по домам - многие рискуют встреть Новый год в одиночестве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Li Ying XinHua Globallookpress
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Сирены британских неотложек не утихают ни на минуту. На улицах Лондона чрезвычайная ситуация - о вынужденной мере заявил мэр. Сотрудники системы здравоохранения в столице Великобритании на грани срыва. Риск перегрузки больниц возник из-за колоссального числа заболевших коронавирусом - 266 тысяч человек за последние трое суток. Пугает не сама болезнь, а скорость ее распространения - особенно это касается нового штамма «омикрон». Более 12 тысяч заразившихся в день - рекорд для королевства.

«Мы невероятно обеспокоены резким ростом числа случаев "омикрона". За последние 24 часа у нас было зарегистрировано самое большое количество новых случаев с момента начала этой пандемии, более 26 тысяч. Число госпитализаций увеличивается», - заявил мэр Лондона Садик Хан.

Для лондонских врачей ввели особый режим работы. «Омикрон» подкосил полторы тысячи людей в белых халатах. При малейших намеках на болезнь подданные идут сначала не в аптеку, а на правительственный сайт, где записываются на бесплатный ПЦР-тест. Резкая боль в горле и жажда - такие симптомы заставили русскоговорящего гида в Британии обратиться к врачу.

«Я сейчас болею новомодным "омикроном", чувствую себя хорошо. Он безумно летучий, но никто из нас не испытывает ничего, кроме легкой простуды и небольшого кашля - у кого-то сильнее, у кого-то меньше. Но по большому счету, если бы не тест, то я думала бы, что я здорова, я бы ходила на работу», - рассказала гид в Великобритании Наталия Холден.

«Омикрон» широко шагает по планете. Угрожающую скорость и пока самые безобидные истории болезней отмечают во Всемирной организации здравоохранения. В красном списке стран «клуба-омикрон» 89 государств. Сегодня его пополнили Италия, Германия, Португалия, Бельгия, Швейцария, Венгрия, Марокко, Турция и Канада. Новый вариант становится доминирующим в странах Европы, как следствие - новые ограничения. В Дании закрыли театры, парки развлечений и музеи. В Ирландии общепит работает до восьми вечера. Все в той же Великобритании отменили пять из шести матчей английской премьер лиги из-за заболевших игроков.

Больше других панику подняли в Нидерландах, где «омикрон» похитил рождество. Уже сегодня и до 14 января в стране будет действовать жесткий локдаун. Праздник в узком кругу - новые реалии для голландцев - власти ограничили даже общение людей друг с другом. Разрешено приглашать не более двух гостей в день, в рождественский вечер и на Новый год можно увеличить число до четырех. И это несмотря на крепкий коллективный иммунитет - в стране вакцинированы 85% населения.

«Я, как и все, был очень удивлен, что вчера снова объявили о карантине, особенно после объявления в середине недели во вторник. Для меня это говорит о том, насколько все серьезно», - рассказал резидент Дерек.

«Это огромное разочарование, особенно для коммерции, и это касается любого, кто является предпринимателем и делает все возможное, чтобы оплатить ипотеку», - рассказала резидент Маренн.

О приближающемся празднике можно догадаться только по украшенным витринам, но купить ничего нельзя - ведь закрыто все, кроме продуктовых магазинов. Люди заказывают подарки онлайн. На опустевших улицах слышен только треск костра. Его разожгли три пикетчика и обещали не тушить, пока в Нидерландах не снимут ограничения.

«Протесты есть всегда, скорее всего будут какие-то демонстрации. Но это всегда маленькие группы, если в СМИ показывают ужасы, часто местные жители этого не видят в городе. Подавляющее большинство людей с этим смиряется. Люди в Нидерландах законопослушные, привыкли доверять государству», - рассказала гид в Амстердаме Анна Урих.

От стран, где сейчас фиксируют вспышку заболеваемости омикрон-штаммом дистанцируются соседние государства, вводят карантины. А вот о социальной дистанции иногда некоторые все же забывают. В сеть попал снимок с вечеринки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В начале года, когда в стране действовали жесткие ограничения, власти предпочли ими пренебречь. Соблюдать локдаун после таких снимков рядовые британцы не хотят.

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