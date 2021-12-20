Смерть беспилотникам: «Панцири» уничтожили малоразмерные воздушные цели под Астраханью
Российские зенитчики применили комплекс «Панцирь-С» на полигоне Ашулук в Астраханской области. Кадры учений публикует Министерство обороны РФ.
«Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" уничтожили беспилотники условного противника в ходе учения на полигоне Ашулук», - говорится в сообщении военного ведомства.
Зенитчики тренировались обнаруживать малоразмерные воздушные цели и уничтожать их зенитными управляемыми ракетами.
«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.
Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов