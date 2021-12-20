Форум в Давосе перенесли из-за нового штамма коронавируса

Из-за роста случаев заболеваемости новым штаммом COVID-19 «омикрон» Всемирный экономический форум, который должен был пройти в Давосе, перенесут на конец месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов встречи.

Ранее форум проходил в январе 2021 года. Впервые за 12 лет на нем выступал президент России Владимир Путин.

Тогда президент России отмечал, что кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения вызывают резкую поляризацию общественных взглядов и провоцируют рост популизма. Также российский лидер напоминал, что неспособность и нежелание решать острые проблемы в XX веке обернулись трагедией Второй мировой войны.