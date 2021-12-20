«Змейка», «косогор» и учебные стрельбы: в Армении началась подготовка экипажей ЮВО к «Танковому биатлону»
На военной базе ЮВО в Армении началась подготовка к отборочным соревнованиям по «Танковому биатлону».
© Фото: Минобороны России
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«Змейка», «косогор» и учебные стрельбы: в Армении началась подготовка экипажей ЮВО к «Танковому биатлону»
На военной базе ЮВО в Армении началась подготовка к отборочным соревнованиям по «Танковому биатлону».
© Фото: Минобороны России
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«Змейка», «косогор» и учебные стрельбы: в Армении началась подготовка экипажей ЮВО к «Танковому биатлону»
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