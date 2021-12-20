Армия «Змейка», «косогор» и учебные стрельбы: в Армении началась подготовка экипажей ЮВО к «Танковому биатлону» На военной базе ЮВО в Армении началась подготовка к отборочным соревнованиям по «Танковому биатлону». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На высокогорном учебно-тренировочном комплексе Алагяз (Республика Армения) российской военной базы Южного военного округа началась подготовка экипажей к соревнованиям по «Танковому биатлону». © Минобороны России Под руководством опытных инструкторов военнослужащие отработают технику вождения бронемашин по пересеченной местности с преодолением «змейки», «косогора», колейного моста, противотанкового рва и других препятствий, а также выполнят упражнения учебных стрельб из вооружения боевых машин. © Минобороны России Особенность подготовки военнослужащих в условиях высокогорья (более 2200 метров над уровнем моря) заключается в сложности управления военной техникой и необходимости внесения различных поправок при выполнении боевых стрельб. © Минобороны России В ходе тренировок будут отобраны лучшие командиры, механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б. Лучшие экипажи примут участие в окружном, а затем во всеармейском этапе конкурса военно-полевой выучки танкистов. © Минобороны России Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика